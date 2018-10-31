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Frey'den Galatasaray açıklaması!

Mücadelesi ve golleriyle dikkat çekmeyen başlayan Frey, Galatasaray derbisine kazanmak istediklerini kaydetti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:39
Frey'den Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde her ne kadar eleştirilse de mücadelesi ve golleriyle dikkat çekmeyen başlayan Frey, Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

İsviçreli futbolcu, "Takım olarak sahada savaşmamız gereken günlerin içindeyiz. Bu da benim karakterimde var. Takımım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımız haklı olarak bize tepkili ama desteklerine de ihtiyacımız var. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz" diye konuştu.

Frey, Anderlecht maçında sadece gol ve asistiyle değil, genel mücadelesiyle de alkış almıştı. Tecrübeli futbolcu, rakip kaleye 3 şut çekerken 3'ünde de isabet sağladı. Ayrıca 3 kilit pas veren İsviçreli, girdiği 10 ikili mücadelenin de tamamını kazanıp fizik gücünü gösterdi

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:39
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