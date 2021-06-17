  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin'den flaş Biden açıklaması
Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
İlk vaka görüldü! Doğrudan ciğerleri etkiliyor
Almanya’da silahlı saldırı: Ölüler var
Aktüel Freud'un tedavi yöntemi nedir? Freud'un hangi tedavi yöntemlerini uyguladı?
Aktüel

Freud'un tedavi yöntemi nedir? Freud'un hangi tedavi yöntemlerini uyguladı?

Freud’un psikanaliz tedavisi teknikleri neler olduğu, Freud'un nasıl bir tedavi yöntemini uyguladığı da araştırılıyor. Psikanaliz nedir? Psikanaliz neye denir? Psikanaliz Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Peki psikanaliz tekniği nedir? Freud'un tedavi yöntemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:42:00 - 2021-06-17 16:43:33
Freud'un tedavi yöntemi nedir? Freud'un hangi tedavi yöntemlerini uyguladı?

Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışır. Analistin amacı; hastanın analistine transferansının fark edilmeyen ya da bilinçdışı etkileşimlerinden, yani yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyen ve özgürlüğünü kısıtlayan ilişki kalıplarını fark etmesine yardım etmektir.

Psikanaliz, 1890'larda Viyana'da nevrotik ya da histerik belirtiler gösteren hastalara etkili bir tedavi bulmaya çalışan bir nörolog olan Sigmund Freud'dan miras kalmıştır. Psikanalizin doğum haberini dünyaya duyuran kişinin bir hekim ya da psikiyatrisi değil, 2 Aralık 1895 tarihli bir gazeteye yazdığı yazı ile Viyana Burg Tiyatrosu yönetmeni Alfred Freiherr von Berger olmuştur.

Psikanalis tekniği nedir?

Psikanalizin ana metodu, serbest çağrışımın transferans ve direnç analizidir. Analizana (hastaya), rahat bir halde, aklına gelenleri söylemesi söylenir. Burada, düşler, umutlar ve dilekler geçmiş aile yaşantısının birer anısı olarak ilgi konusudur. 

Klasik psikanalitik kuram

Freud'un orijinal görüşleri klasik psikanalitik kuramı oluşturur. Kuramda zihnin yapısı, psişik öğeleri, kişiliğin gelişimi ve değişimi dinamik bir bakış açısından anlatılır. Psikanaliz genel olarak aşağıdaki hipotezlerden oluşur: İstekler üstündeki bilinçdışı çatışmalar kendilerini rüyalarda, dil sürçmelerinde ve diğer belirtilerde ifade eder. Bilinçdışı çatışmalar nevrozun kaynağıdır. Nevroz, psikanaliz yoluyla bilinçdışı isteklerin ve bastırılmış olanın bilince geri getirilmesi ile tedavi edilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay