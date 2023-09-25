Frenleri tutmayan iş makinesi, park halindeki araçlara çarptı

Edinilen bilgiye göre, belediye için çalışan özel bir şirkete ait asfalt düzlemek için kullanılan silindir aracının frenleri tutmadı. Aşıklar Sokak üzerinde yokuş aşağı kontrolsüz biçimde sürüklenen iş makinesi, park halindeki 4 araca çarptı. O esnada kaldırımda yürüyen 2 vatandaş ise, çarpmanın etkisiyle otomobil ve ışıklandırma direği arasında sıkıştı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, hasar gören otomobillerin sahipleri ise isyan etti.

“Benim hatasız arabam pert oldu”

Büyük hasar gören otomobillerden birinin sahibi olan Türkeş Doğan, “Silindirin frenler tutmayınca üzerindeki şoför de kendisini yere atmış. Burada 4 tane araç hasar gördü. Benim hatasız arabam pert oldu. Silindirin çarpmasıyla komşumun ayağı benim arabanın yanında sıkıştığı için kırılmış, şu anda hastanede yatıyor. Direkle aracın arasında kalmış 2 yaralı var” dedi.

Kaynak: İHA