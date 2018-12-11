Frenk üzümü çayı yorgunluğu alıyor
Kabızlığa iyi gelen frenk üzümü ufak salkım şeklinde mayhoş tatlı, hoş kokulu bir meyvedir. En güzeli iri taneli kırmızı renkli olandır. Bol miktarda A, B, B2 ve C vitamini vardır.11 Aralık 2018 Salı 14:24
İştah açar. Romatizma ve mafsal şikayetlerini azaltır. Karında toplanan fazla suyu boşaltır.
İdrar söktürür ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Vücutta oluşan ödem sorunundan kurtulmak istiyorsanız, frenk üzümü vücutta biriken suyun atılması için birebirdir.
Karaciğerinizde şişme varsa, frenk üzümü sizin için son derece faydalı olacaktır.
Hazım zorluğu çekenlere frenk üzümü hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle çok iyi gelir.
Yorucu bir günün ardından bir miktar frenk üzümü çayı, bütün yorgunluğunuzu alacaktır.
YORUM YAZ