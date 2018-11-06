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Frenk soğanının sağlığa faydaları

Frenk soğanı, yeşil soğandan daha incedir ve lezzeti de biraz farklıdır. Çorbalara, soslara, balık ve patates yemeklerine, salatalara ve diğer birçok yemeğe eklenebilir. Peki frenk soğanının sağlığa faydalarını biliyor musunuz?İşte frenk soğanının yararları…

06 Kasım 2018 Salı 19:28
Frenk soğanının sağlığa faydaları

KALP SAĞLIĞI
Frenk soğanı, iyi ve kötü kolesterol düzeyleri ile ilişkili olan allisin içerir ve bu organik bileşik aynı zamanda kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur. Böylece, ateroskleroz, inme ve kalp krizi riskini azaltır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Frenk soğanı, kolajen ve beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini açısından zengindir.

KEMİK SAĞLIĞI

Frenk soğanı, kemik bütünlüğünü ve mineral yoğunluğunu korumak için çok önemli olan vitamin K gibi çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Yeterli K vitamini seviyelerini koruyarak osteoporoz ve artrit riskini düşürür.

KANSER

Frenk soğanı, meme, kolon, prostat, akciğer ve yumurtalık kanserini önlemek için faydalıdır. Bunun dışında, frenk soğanı içinde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin aktivitesini azaltmaya yardımcı olur.

GÖZ SAĞLIĞI

Frenk soğanındaki antioksidanlar, katarakt oluşumunu geciktirir, göz sağlığını iyileştirir.

DETOKS ETKİSİ

Frenk soğanı, hafif bir diüretik görevi görür ve vücudunuzun detoksifikasyonunu sağlayan antibakteriyel özelliklere sahiptir.

SİNDİRİM SİSTEMİ

Frenk soğanı, bakterilerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan iyi bir antibakteriyel maddedir. Ayrıca, bağırsak verimliliğini arttırarak besin alımını artırır.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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