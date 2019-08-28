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Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde freni boşalan traktörün dereye yuvarlanması sonucu 1 kisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:44
Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde freni boşalan traktörün dereye yuvarlanması sonucu 1 kisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Mehmet Şimşek idaresindeki 02 DC 135 plakalı traktör, köyyakınlarında freninin boşalması nedeniyle geri geri giderek dereye yuvarlandı. Yaşanılan kazada traktöre bağlı olan römork altında kalan Yüksel Şimşek (52), olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken sürücü Mehmet Şimşek ile traktörde bulunan Elif Şimşek ve Ayşe Kızıldağ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Römork altında kalan Yüksel Şimşek’in cenazesi olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Şimşek’in cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:44
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