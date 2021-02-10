  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Freni patlayan kamyon araçları biçti
Yerel

Freni patlayan kamyon araçları biçti

Kayseri'de freni patlayan bir kamyon, ışıklarda bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:46:00 - 2021-02-10 14:50:11
Freni patlayan kamyon araçları biçti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de, Gökkent Mahallesi, Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan 46 LV 971 kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 35 ADJ 194 plakalı Mercedes, 38 YE 995 plakalı Audi, 38 AEA 175 plakalı Seat ve 35 FM 659 plakalı Fiat marka otomobillere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bazılarının hurdaya döndüğü lüks otomobiller, incelemelerin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu
Dünya

Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu

Almanya'nın en ünlü içerik yazarlarından ve seyahat Vloggerlarından (video paylaşımcısı) Christian Betzmann, Instagram hesabından İslam'ı ka..
Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar
Dünya

Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar

S-400'ler nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmediği bir kez daha ortaya çıktı. 50'den fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatör, Başka..
Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi
Dünya

Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunan ancak daha sonra çark eden Fransa'nın Donanması'na ait bir nükleer denizaltı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay