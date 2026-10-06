Freni boşaldı, duvarda asılı kaldı! Araç uçurumun eşiğinden döndü!

Olay, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir araç, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen araç, istinat duvarında asılı kalarak durabildi. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile çekici sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Çekici yardımıyla istinat duvarında asılı kalan aracı bulunduğu yerden alınarak çekiciye yüklendi.

Öte yandan, aracın yakıt deposunun delinmesi nedeniyle yola mazot döküldü. Belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yakıt dökülmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.