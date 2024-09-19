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Yerel Freni boşalan tır bahçeye uçtu
Yerel

Freni boşalan tır bahçeye uçtu

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:48:00 - 2024-09-19 16:50:51

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan tır, istinat duvarından mobilya fabrikasının bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (İMOSAB) meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan 16 BLH 905 plakalı tır, istinat duvarından mobilya fabrikasının bahçesine uçtu. Dorsenin üzerine düştüğü tırın sürücü kabini hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı.

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