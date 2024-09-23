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Dünya Freni boşalan tır araçların arasına böyle daldı!
Dünya

Freni boşalan tır araçların arasına böyle daldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 13:41:00 - 2024-09-23 13:41:27

Bangkok'ta freni boşalan tır, trafikte bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 17 kişi yaralandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Tayland'da freni boşalan bir tırın, trafikte duran araçların arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, şehrin ana arterlerinden biri olan Kanchanapisek Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, freni boşalan bir tır trafikte duran araçların arasına daldı. Toplam 16 aracın hasar gördüğü kazada aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.
Yaşanan kaza çevredeki diğer araçların trafik kameralarına yansırken, yüklü olduğu öğrenilen tırın önce trafikteki diğer araçlara çarptığı ve daha sonra yan yola manevra yaparak durabildiği görüldü. Kaza sonrası hasar gören 16 araç ve tır, otoyolun uzun süre kapanmasına ve kilometrelerce trafiğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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