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Gündem Freni boşalan otomobil kazaya neden oldu
Gündem

Freni boşalan otomobil kazaya neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, freni boşalan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:44:00 -
Freni boşalan otomobil kazaya neden oldu

Kaza, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ercüment Altıay (26) idaresindeki 41 FY 078 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Cihan Mandacı (39) yönetimindeki 34 AGE 845 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Cihan Mandacı ile aynı araçta bulunan Ulya Deniz (7), Cihan Eliz (3) Fulya Erdem Mandacı (40) Nermin Erdem (71) ve diğer araç sürücüsü Ercüment Altıay yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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