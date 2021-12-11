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Ekonomi Freni boşalan araç binaya çarptı
Ekonomi

Freni boşalan araç binaya çarptı

Bolu'da freni boşalan hafif ticari araç, istinat duvarını aşarak binaya çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:24:00 - 2021-12-11 11:41:33
Freni boşalan araç binaya çarptı

Dağkent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail T, 41 ACT 156 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park ederek çalışmaya başladı.

Kısa süre sonra freni boşalan araç, yol boyunca yaklaşık 100 metre geri gittikten sonra istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Çarpma sesi üzerine aracını park ettiği yere giden İsmail T, kazayı gördü.

Hafif ticari araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin rapor tutmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı kazada, araçta ve binada hasar oluştu.

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