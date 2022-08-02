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Gündem Fredrik Midtsjo, Galatasaray'da
Gündem

Fredrik Midtsjo, Galatasaray'da

Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 11:17:00 -
Fredrik Midtsjo, Galatasaray'da

Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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