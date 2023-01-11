Frederic Shava'dan dikkat çeken açıklama! 'Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz'

Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederic Shava, "Türkiye 100 yıllık bir ülke. 100 yıldır bağımsız olarak varlığını koruyor. Arkalarında çok büyük bir tecrübe var. Bu tecrübeden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Shava, resmi ziyaret kapsamında Zimbabve'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke ekonomik ilişkilerini derinleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Shava, Zimbabve'nin "ekonomi diplomasisi" dönemi içinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye'den Zimbabve'ye yatırım yapacak Türk firmaları olacak. Bir kısmı da altyapı yatırımları yapacak." ifadelerini kullandı.

Shava, "Türk yatırımcılar konferans merkezlerinin oluşturulması, oteller, FIFA kuralları ve standartlarına uygun hale gelmesi için ulusal stadyum gibi tesislerimizin yenilenmesi ile ilgileniyorlar." dedi.

Zimbabve'nin Türkiye'nin tecrübelerinden de faydalanmak istediğine vurgu yapan Shava, "Türkiye 100 yıllık bir ülke. 100 yıldır bağımsız olarak varlığını koruyor. Arkalarında çok büyük bir tecrübe var. Bu tecrübeden faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Shava, Zimbabve'nin 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği başvurusu için Türkiye'den destek istediğini sözlerine ekledi.