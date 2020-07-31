Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Celustka, Sparta Prag'a transfer oldu
İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.
Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Fraport TAV Antalyaspor'da oynuyordu.
Fraport TAV Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı.