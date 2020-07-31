  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Celustka, Sparta Prag'a transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 20:35:20 -
Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Celustka, Sparta Prag'a transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Fraport TAV Antalyaspor'da oynuyordu.

Fraport TAV Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı