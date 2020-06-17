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Spor

Fraport TAV Antalyaspor kupa maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:04:54 -
Fraport TAV Antalyaspor kupa maçına hazır

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda, taktik çalıştı.

Antalyaspor kafilesi, antrenmanın ardından Alanya'ya hareket etti. Takım otobüsünü, otel çıkışında yol kenarına dizilip meşaleler yakarak karşılayan bir grup taraftar, kafileyi tezahüratlarla uğurladı.

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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