Fransızlardan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Sömürge basının ıskartaya çıkmış kalemlerinden Ertuğrul Özkök'ün bu işle ilgisi ne?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye ve Fransa arasındaki eğitim gerilimini kaleme aldı. Altınok, Fransa'nın Türkiye'deki iki okulunun resmi olarak tanınmadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bu okullardaki Türk öğrencilerin kaydının olmadığını vurguladığını hatırlatan Altınok, Fransa'nın Türk okullarına izin vermediğini anımsatıp şunları kaydetti:

"Bir süredir Türkiye'deki iki Fransız okulu yüzünden Ankara ve Paris arasında gerilim var. Önümüzdeki günlerde Fransız yetkililerin Türkiye'ye yapacakları ziyarette çözülmeye çalışılacak sorunun sebebi Fransa'nın Türkiye'deki elçiliğine bağlı iki okul. Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri. Bu okullar Lozan Anlaşması'nda söz verilen 12 eğitim kurumu arasında değil. Daha sonradan Fransa tarafından açılmışlar. Türkiye'den resmi onayları bulunmuyor ve bu nedenle MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık da bu noktadan kaynaklanıyor. Aralık ayında MEB ve Fransız Büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin alınmayacağına dair haberler basına yansımıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, açılırken Fransızları öğrenci kabul edeceğiz taahhüdünde bulunan bu iki Fransız okulundaki öğrencilerin yüzde 90'ının Türk vatandaşı olduğunu belirtiyor. 13 Temmuz'da Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemeleri halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de haklı olarak soruyor: "Şimdi bu çocuklar bizim sistemimizde legal. Ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar. O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar."

Vay be adamlara bak. Bizim Fransız eğitim sisteminde böyle bir tasarrufumuz var mı? 3-4 yıl önce Fransız basının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'da Türk okulları açma niyetinde olduğu yolunda bir makale yayınlanması üzerine Fransa Milli Eğitim Bakanı "Laiklik uzmanı" Jean-Michel Blanquer, Türkiye'de siyasal iktidarın Fransa'da İslam'ı yaymak için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia ederek Türk okullarının Fransa'ya yerleşmesini ısrarla reddedeceklerini ilan etmişti. Kapitülasyonlar kaldırılalı epey oluyor. Mesele mütegalibiyet esasında çözüme kavuşturulmalı. Bu kez umutluyuz. Zira bakana diş geçiremeyeceklerini anlamış olmalılar ki, günlerdir Türkiye sömürge basının ıskartaya çıkmış kalemlerinden Ertuğrul Özkök'ün "Yetişin Fransız okulunun müfredatına müdahale edecekler, din dersi koyacaklar" türünden Türk tarafınca defalarca yalanlanan iddialarını elden ele yayıyorlar."



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