Fransızlara HDP'yi anlattı: Hiç 'DAEŞ liderinin heykelini dikeceğim' diyen bir Fransız siyasetçi gördünüz mü?

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte televizyonunun canlı yayınında, HDP ile PKK'nın ilişkisinin anlattı. Küçüker, "Aslında Türkiye'nin iç dinamiklerini anlamakta gerçekten bir sorun var. HDP, 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış bir partidir." dedi. Yayındaki Fransız gazeteci, Küçüker'e, "Kusura bakmayın ama bu önemli, siz gerçekten, hükümet propogandasının da ötesinde, ülkenin 2. büyük muhalefet partisinin terörist bir parti olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu. Öznur Küçüker Sirene, Fransız gazeteciye şöyle cevap verdi: "Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay'ın sunduğu 609 sayfalık, mutlaka okunması gereken ve tek tek HDP-PKK ilişkisini gözler önüne seren bir iddianame mevcut."

'DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz' diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz?'

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, 'Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözlerini de hatırlatan Küçüker, "HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir miting esnasında, açıkça, şu anda İmralı'da hapiste olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyledi. 'DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz' diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez." dedi. Küçüker, HDP Diyarbakır İl Binası önünde devam evlat nöbetini de anlattı:

'HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor'

"Aynı şekilde yabancı basının hiç ele almadığı bir mesele var; Diyarbakır annelerinin durumu. Bu anneler 2019 yılından beri Diyarbakır'daki HDP'nin il binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Bu anneler evlatlarının PKK tarafından kandırılıp PKK kamplarına gönderildiğini söylüyorlar. İşte bütün bu kanıtlar, HDP'nin PKK ile ilişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor."

'Türkiye'yi, Norveç veya Fransa'yı değerlendirdiğimiz gibi değerlendiremeyiz'

Öznur Küçüker Sirene, Fransız gazetecinin, "Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iyi bir anlayışa engel mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Hiç sanmıyorum, Erdoğan bir engel değil, sadece Türkiye'nin iç dinamiklerini gerçekten anlamanız gerekli, coğrafi konumu çok zor. Suriye, Irak gibi karmaşık devletlerle sınırı olan bir ülke ve farklı terör örgütlerine karşı savaşan bir ülke. Bu yüzden Türkiye'yi, Norveç veya Fransa'yı değerlendirdiğimiz gibi değerlendiremeyiz."