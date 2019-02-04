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Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı arasındaki ipler koptu

Fransız dergisi L'Express, Türkiye'nin Rusya ile işbirliği ve Venezuela konusundaki tutumunun ‘Türkiye-Batı ittifakının yeniden dirilebileceğine dair umutları söndürdüğünü yazdı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı arasındaki ipler koptu

Fransız dergisi L'Express'te yayınlanan bir yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yla yaptığı işbirliği ve Suriye ile Venezuela'ya yönelik siyasi tavrının, ‘Türkiye-Batı ittifakının yeniden dirilebileceğine dair umutları öldürdüğü' yorumuna yer verildi.

Fransa'nın önde gelen haber dergilerinden L'Express'in son sayısında yer alan ve Par Christian Makarian imzasını taşıyan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Venezüella'ya yönelik tutumunun, Türkiye'nin Batı ile ittifakını yeniden dirilteceğine dair umutları söndürdüğü ifade edildi. Makarian'a göre Ankara'nın Suriye'deki tavrı, Rusya ile işbirliği ve Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemesi, ‘Batı ile karşı cephelerde yer almanın, Türk lider için stratejik bir tercih olduğuna işaret ediyor.'

Fransa Türkiye'den yardım isteyebilir

"Bu mesele daha önce de endişe doğuruyordu, ama şimdi bütün keskinliğiyle ortaya çıkıyor" denilen makalede, "Fransa ve Avrupa bir bütün olarak bundan böyle Türkiye'den küçük de olsa bir yardım beklentisi içine girebilir mi?" sorusu yöneltildi.

Makalede, 2016'da yeni bir Suriyeli mülteci dalgasının Türkiye'ye yerleştirilmesi için Ankara'yla anlaşmaya varmasının ardından AB, ‘daima Batı ile yakın ilişkiler sürdürme hedefi güden Müslüman bir ülke' ile ‘soğuk ve gerçekçi' bir çizgide yeniden görüşmelere girişme umudu içindeyken, ‘Erdoğan'ın bugünkü tavrının bunun artık mümkün olmadığını açıkça ortaya koyduğu' ifade edildi.

 

"Türkiye tarafından bir saldırı olması durumunda"

Makalenin yazarı Makarian'a göre Türkiye'nin Batılı ortaklarından giderek daha çok uzaklaştığına tanıklık eden son gelişmeler ‘son derece endişe verici.' Nitekim makalesinde, hapishanelerinde Fransız radikal İslamcıları tutan Suriyeli Kürtlerin, ABD kuvvetlerinin Suriye'den çıkmasının ardından Türkiye tarafından bir saldırı olması durumunda ellerindeki tutukluları salıvermek zorunda kalacaklarını duyurdukları hatırlatılması yapıldı: "Bunun sonucunda cihatçıların ailelerinin Irak'a, oradan da Fransa'ya gönderilmeleri gerekecek. Çünkü Ankara'nın, sırf Fransa'ya hizmet olsun diye, bu tehlikeli teröristlerin ve onların ailelerinin geçişini kolaylaştırmak arzusu bulunmuyor. Tersine, Erdoğan, kendisine sık sık insan haklarıyla ilgili durumu hatırlatmasını Fransa'ya aynı şekilde ödetme fırsatı bulduğu için memnun olacak gibi görünüyor."

 

‘Çok kutuplu cephe"

Makalenin yazarı Makarian, Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini sadece YPG-PKK arasındaki ilişki üzerinden anlamlandırmaya çalışmanın yeterli olmadığını ve Ankara'nın buradaki eylemlerinde Rusya'nın rolünün de payının olduğunu ederek şöyle devam etti:
"Türkiye'nin Suriye'deki davranış biçimini, sadece buradaki Kürtler ile (AB tarafından da) terörist olarak kabul edilen PKK arasındaki yakınlık üzerinden açıklayanlar içinse egzotik ve kendiliğinden açıklayıcı bir örnek verelim: "Erdoğan, muhalif Juan Guaido'nun, Nicolas Maduro'nun karşısına dikildiği Venezuela'da da Rusya ile aynı safta yer aldı: Maduro bu müttefiklerine bel bağlayabilir. (…) Türk lider Maduro'ya telefonla konuştuklarında "Kardeşim, dik dur, yanındayız" demişti. Türkiye ve Venezüella arasındaki ekonomik ve finansal ilişkiler yoğun. Henüz birkaç hafta önce, Aralık 2018'de Caracas'ta bir sultan gibi karşılanan Recep Tayyip Erdoğan Maduro'nun, İran ve Rusya'nın da dahil olduğu ‘çok kutuplu cephesinin' önemli bir parçası."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
  1. Ankara
  2. Fransa
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • Yalancinin taa ...Yalancinin taa ...9 dk önce
    Sen kimsin de Bati adina virakliyorsun lan Kurbaga?Turkiye sizin kicinizin bekcisi mi? Geri kabul anlasmasi filan yok. Kendi sınırınızı kendiniz koruyon embesiller sizi

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