Fransızlar Türk ismi kahraman ilan etti

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı, Batılılar tarafından da takdir ediliyor… Özellikle Müslüman dünyasına odaklanan Fransa merkezli Orientxxi internet sitesinin yazarlarından Emile Bouvier, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde gösterdiği hızlı yükselişi değerlendirdi. Bilhassa insansız hava aracı üretiminde gösterdiği başarıyla bağımsızlığını artıran Ankara’nın savunma sanayii alanında ihracatını her geçen gün daha da büyüttüğünü belirten Bouvier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üzerinde durduğu yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayiinin Türkiye’yi gözardı edilemeyecek bağımsız bir güç haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye stratejik özerklik hedefine ulaşmak üzere

Son 10 yılda savunma sanayiinde gerçekleşen atakları ile Türkiye’nin en fazla askeri ekipman ihracatında bulunan ülkeler arasında 14. sırada olduğunu ve yaklaşık 30 ülkeye satış yaptığını ifade eden Bouvier, Ankara’nın stratejik özerklik hedefine ulaşmak üzere olduğuna dikkat çekti. Yazısında Türkiye’deki iki savunma sanayi şirketinin 2020'de dünya çapındaki en büyük 100 askeri yazılım firması listesine katıldığını kaydeden Emile Bouvier, Amerikan savaş helikopterleri Bell AH-1'in yerini aldığını söylediği Türk şirketi TAİ'nin T129 ATAK'larına da övgüler yağdırdı. 1970’li yıllardan beri standart olarak üretilen Alman saldırı tüfeği HK-G3’ün yerini de MKEK tarafından üretilen MPT-76’nın aldığını belirten yazar, Leopard 11 ağır tanklarının da, birkaç Türk firması tarafından üretilen Altay’ın gölgesinde kalacağını aktardı. Sanayi devi olarak nitelendirdiği Aselsan’a da değinmeyi unutmayan yazar, Almanların 2018'de geliştirmeyi reddettiği Leopard II tanklarının Haziran 2021'de aynı şirket tarafından modernize edildiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar artık milli bir kahraman

“Türkiye'nin askeri sanayi cephesindeki zaferinin en iyi sembolü, askerileştirilmiş insansız hava araçları alanındaki olağanüstü başarısıdır. Silahlı İHA Bayraktar TB2'den gözetleme İHA'sı Akıncı'ya kadar Türkiye, artık milli bir kahraman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan mühendis Selçuk Bayraktar sayesinde bu insansız hava araçlarında uzmanlaştı” ifadelerini kullanan yazar, Libya kıyılarından Suriye ovalarına, Irak’tan Dağlık Karabağ dağlarına geçen İHA'lar sayesinde Türkiye’nin askeri başarılarını artırdığını dile getirdi.