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Fransızlar rahatsız: Güç kullanmaktan çekinmeyen Türkiye dengeleri bozuyor

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin ABD ve küresel dengeler açısından önemini irdeledi. Ankara'nın uyguladığı çok yönlü dış politika, kendi ulusal çıkarları için gerektiğinde güç kullanması, yeni müttefikler edinmesi ve küresel düzenin işleyişini tartışmaya açması nedeniyle eski dengeleri bozan bir ülke konumuna geldiği vurgulanan analizde, Türkiye'nin artık küresel arenada sesinin daha çok duyulduğu belirtildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:37
Fransızlar rahatsız: Güç kullanmaktan çekinmeyen Türkiye dengeleri bozuyor

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, hatta sevkiyatların da başlaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşandığını vurgulayarak, Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağı korkusunun ayyuka çıktığını yazdı.

Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan beri Batı'ya yakın duruyordu ama...

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı ile yakın ilişki kurmasına rağmen, kesinlikle öngörülebilir bir müttefik olmadığı öne sürülen haberde, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ve 2003 yılındaki Irak tezkeresinin TBMM'den geçmemesine işaret edilerek, ABD ile ihtilafların aslında daha önce birçok kez ön plana çıktığı ifade edildi.

ABD için çok önemli bir ülke

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Boğazları kontrol etmesi, NATO'da ordusu en büyük 2. ülke konumunda bulunması, NATO'daki tek müslüman ülke olması ve İncirlik Üssü gibi nedenlerle ABD için ne kadar önemli bir ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye güç kullanarak kendi çıkarlarını koruyor

ABD ile anlaşmazlıkların zaman zaman çok fazla öne çıkmasına rağmen Türkiye’nin ‘köprüleri yakma’ niyetinde olmadığını vurgulayan Le Monde, Ankara’nın kendi gücünün ve imkanlarının farkında olduğunu ve kendi çıkarlarını güç kullanarak ön planda tuttuğunu ifade etti.

Ankara Rusya'yı düşman olarak görmüyor

Türkiye-Rusya ilişkilerini de irdeleyen Le Monde, iki ülke arasındaki diyaloğun, kısa vadede Suriye krizinin geleceğine ve çözüm için gerçekleştirilen müzakerelere paralel olarak seyredeceğini öne sürerek, "Türkiye Batılı müttefiklerinin aksine Rusya'yı düşman ya da tehdit olarak görmüyor. İki ülkenin de işbirliğine duyduğu karşılıklı ilgi sebebiyle, ilişkilerin tamamen kopması şeklinde bir senaryo olası değil" ifadelerini kullandı.

Rusya için Suriye'de kilit müttefik

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Suriye'de Rusya için kilit müttefik olmayı sürdüreceğini belirtti.

Türkiye eski dengeleri bozan bir ülke haline geldi

Haberde, taktiksel sorunlar yaşama ihtimali bulunmasına rağmen, Türkiye'nin bölge politikası açısından Rusya'yı ABD'ye göre daha az zararlı gördüğü belirtilirken, bununla bağlantılı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada sesini duyuran ve eski dengeleri bozan bir ülke olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel düzene itiraz ediyor

Buna örnek olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugünün küresel düzenine itiraz etmesi ve bu düzenin 5 ülke tarafından (BMGK daimi üyeleri) yönetilmesinin kabul edilemez bulduğunu ifade etmesi gösterildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 00:37
  1. Ankara
  2. S-400 hava savunma sistemleri
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Le Monde
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. BMGK daimi üyeleri
  8. Rusya

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