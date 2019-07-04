Fransızlar oraya da göz dikmişti! Türk askeri 81 yıl önce bugün hataya girdi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Afrika topraklarında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran sömürgeci Fransa, 1. Dünya Savaşı’nın ardından Hatay topraklarına da göz dikmişti. Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri 5 Temmuz 1938’de, Fransa’nın Hatay’ın üstüne çöken sömürge elini kırdı.

Fransa’nın Hatay’a göz dikmesi ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nda kaybedilen güney sınırlamızın telafi imkânı doğmuştu. Mustafa Kemal, Hatay’ı Fransa’nın eline bırakmak istemiyordu. Fransa’nın Hatay üzerinde hak talep etmesinin ardından Milletler Cemiyeti’ne başvuran Türkiye, cemiyetin bu hususta hiçbir şey yapmaması sonrası Hatay’a Türk birlikleri gönderdi. Ayrıca bölgeye Türk vali atandı. Atatürk hastalığına rağmen, Türk askerinin geçiş törenlerini yerinde izleyerek, konu üzerindeki kararlılığını tüm dünyaya göstermiş oldu.

Nazi tehdidi, Fransa’nın Hatay’dan çekilmesini sağladı

Takribi 1935 yılında başlayan nazi tehdidi, Fransa’nın da endişesini toplamıştı. Bu endişe üzerine Fransa, gözünü dış topraklardan çevirerek kendi topraklarını koruma çabasına girdi. 1938 Eylül’ünde Hatay Meclisi Seçimleri’nin ardından Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Kurulan yeni devletin yanı sıra Nazi tehdidiyle de karşı karşıya olan Fransa 1939 yılı başlarında Hatay’daki birliklerini ülkesine çağırdı.

Hatay Millet Meclisi Türkiye’ye katılmayı kararlaştırdı

Fransız askeri güçlerinin Hatay’dan çekilmesi, Hatay’ın geleceği noktasında büyük bir fırsat oluşturdu. Bu fırsatı kaçırmayan Hatay Millet Meclisi, 29 Haziran 1939 yılında olağanüstü toplanarak Hatay’ın akıbetini belirledi. Meclisten oy birliği ile Türkiye’ye katılma kararı çıktı. Bu tarihte çıkan kararla Türkiye Cumhuriyeti toprağı haline gelen Hatay, hâlâ stratejik konumunu koruyor.