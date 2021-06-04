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Spor Fransızlar Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar!
Spor

Fransızlar Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar!

Fransa ekiplerinden Lyon, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitrios Pelkas'a talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:59:00 -
Fransızlar Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a Fransız devi Lyon talip oldu.

Takımın başına Peter Bosz’u getiren Olympique Lyon’un Dimitris Pelkas’la ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basınında çıkan haberlerde, hücumda çok yönlü bir oyuncu arayan Lyon’un adaylar arasına Pelkas’ı da eklediği belirtildi.

Yunan yıldız bu sezon Fenerbahçe’de kanatların yanı sıra forvet arkasında görev yapmış, 34 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı. Sarı Lacivertliler, Pelkas için PAOK’a 2 milyon Euro bonservis ödemişti. Yönetimin 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon Euro’dan açacağı öne sürüldü.

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