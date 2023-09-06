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Spor Fransızlar duyurdu: Yabancı genç yıldız ülkeden Türkiye'ye 5 milyona geldi gelecek! O Şaşırtan rakam
Spor

Fransızlar duyurdu: Yabancı genç yıldız ülkeden Türkiye'ye 5 milyona geldi gelecek! O Şaşırtan rakam

Yeniakit Publisher
2023-09-06 18:03:00 - 2023-09-06 18:16:34
Fransızlar duyurdu: Yabancı genç yıldız ülkeden Türkiye'ye 5 milyona geldi gelecek! O Şaşırtan rakam

Fransız basını, Angers forması giyen Batista Mendy kritik kararI verdi: Batista Mendy 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor’a transfer olduğunu yazdı. Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk transfer! Genç yıldız uçağa bindi, geliyor. Ayrıca futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon’a gittiği belirtildi.

Transfer döneminin son günlerinde hareketlilik yaşayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi. Fransa’nın tanınmış basın organlarından olan L'Équipe’de yer alan habere göre bordo-mavililer, Angers forması giyen orta saha oyuncusu Batista Mendy için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fransızlar duyurdu! Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk transfer! Genç yıldız uçağa bindi, geliyor

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Habere göre Trabzonspor’un futbolcu için yaptığı 5 milyon euro teklif, Fransız ekibi tarafından kabul edildi.

TRABZON'A GİTTİ

Ayrıca futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon’a gittiği belirtildi.
BATISTA MENDY'NİN PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önlibero, stoper ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyebilen 23 yaşındaki Fransız oyuncu, Angers formasıyla çıktığı 76 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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