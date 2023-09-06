Fransızlar duyurdu: Yabancı genç yıldız ülkeden Türkiye'ye 5 milyona geldi gelecek! O Şaşırtan rakam
Fransız basını, Angers forması giyen Batista Mendy kritik kararI verdi: Batista Mendy 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor’a transfer olduğunu yazdı. Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk transfer! Genç yıldız uçağa bindi, geliyor. Ayrıca futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon’a gittiği belirtildi.
Transfer döneminin son günlerinde hareketlilik yaşayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi. Fransa’nın tanınmış basın organlarından olan L'Équipe’de yer alan habere göre bordo-mavililer, Angers forması giyen orta saha oyuncusu Batista Mendy için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Fransızlar duyurdu! Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk transfer! Genç yıldız uçağa bindi, geliyor
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Habere göre Trabzonspor’un futbolcu için yaptığı 5 milyon euro teklif, Fransız ekibi tarafından kabul edildi.
TRABZON'A GİTTİ
Ayrıca futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon’a gittiği belirtildi.
BATISTA MENDY'NİN PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Önlibero, stoper ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyebilen 23 yaşındaki Fransız oyuncu, Angers formasıyla çıktığı 76 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.