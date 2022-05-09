Fransızlar böyle duyurdu: Türk SİHA'ları Rus ordusunu bitirdi

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"Selçuk Bayraktar" öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA"ların Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki başarısı Fransız medyasında gündem oldu.

"Ruslar Türk SİHA'larına yenik düştü"

Türk SİHA'larının Rusya'ya ciddi zararlar verdiğini belirten Fransız medyası, "Ruslar Türklere çok kızgın. Türkler tarafından Suriye, Libya ve Ermenistan'da dolaylı olarak dövüldüler. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiğimiz ünlü dronelara (Bayraktar TB2 SİHA) yenik düştüler" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2 SİHA'ların savaşta devrim yaratan düşük maliyetli platformlar olduğunu kaydeden Fransız medyası, "Havaya hükmedebiliyor ve konvoyları tamamen yok edebilir. Özellikle komuta merkezlerini vurmayı başarıyorlar. Bu yüzden öldürülen 6 veya 7 Rus generali var" dedi.

"Ruslar daha fazla korkmaya başladı"

Rusların Türk SİHA'larına karşı çaresiz kaldığına vurgu yapan Fransız medyası şöyle devam etti:

"Gece gündüz demeden uçuyorlar. Uçaksavar sistemlerine karşı kendilerini savunmayı başarıyorlar. Yaklaşık 30 saat kadar uçabiliyorlar. Muazzam bir etkiye sahipler."

Bayraktar TB2'lerin yeteneklerinden ve operasyonel kabiliyetlerinden bahseden Fransız medyası, "Zaman geçtikçe Ruslar bu üründen daha fazla korkmaya başladı" dedi.