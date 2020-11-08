Fransız zulmü

İslam’a tahammülü olmayan Fransa’da akılalmaz saldırılar sürüyor... Ülkenin Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenleriyle tartışan 10 yaşındaki 3’ü Türk, 1’i Mağrip kökenli 4 çocuk, polis tarafından evleri basılarak gözaltına alındı. Çocuklar ve ile aileleri yaşadıkları dehşeti anlatırken, Fransızların vandallığını da gözler önüne serdi. Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulandı. Kısa zamanda sosyal medyada yayılan polis baskını, Fransa’da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açtı.



Karikatürleri sevmiyoruz



Çoçukların Louis Pasteur İlköğretim Okulu’ndaki bir soru karşısında, “Hazreti Muhammed’e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri” üzerine öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi.



Polis de ihbarı “terörizme destek” olarak algıladı ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Karakolda ifadeleri alınan ailelere de Macron ve Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltildi.



“Şoka girdik, Bize terörist muamelesi yaptılar”



Gümüşhaneli baba Servet Yıldırım, 10 yaşındaki kızı E.Y’ye Fransız polisinin “terörist muamelesi” yapmasına tepki gösterdi. Yıldırım, küçük kızının 11 saat karakolda tutulduğu olaya ilişkin, “6.30’da 8-10 tane terörle mücadele polisi uzun namlulu silahlarla içeri girdi. Kızım E.Y’yi sordular. E.Y. terörizmle alakalı suçlanıyor dediler. Evdeki diğer herkesi salonda oturtup her yeri aradılar. Şoka girdik. Bize terörist muamelesi yaptılar. Biz daha sonra karakola gittik. Bizi de sorguladılar ama istememize rağmen ne bize ne de kızıma yönelik bir belge vermediler. İfademizde ‘namaz kılıyor musunuz, camiye gidiyor musunuz, çocuklar camiye gidiyor mu, çocuklar camide dini eğitim alıyor mu, Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye’deki siyasi görüşünüz nedir?’ gibi sorular sordular” dedi.



Yaklaşık 11 saat sorgulanan 10 yaşındaki E.Y. de okuldaki öğretmeninin kendisine, öldürülen öğretmen Paty hakkında ne düşündüğünü sorduğunu belirterek, “Ben de; ‘O öldüğü için üzüldüm ama o karikatürü göstermese hiçbir şey olmazdı’ dedim. Sonra bunlar yaşandı. Bana namaz, Kur’an, cami ve İslamla ilgili sorular sordular” dedi.



Çocuklarımızı alabilirler



Fransız polisinin sabah evinden aldığı Y.E.A.’nın Nevşehirli annesi Mukaddes Akdağ da “Evimizi basıp karakola götürdüler. Ayrı ayrı sorguya alındık. Macron ile Erdoğan’ın kavgasına ne diyorsun’ dediler. Ben de ‘karışmıyorum” dedim. Bana neden başımı kapattığımı sordular. ‘Eşin mi zorluyor’ dediler. Ben de ‘Müslüman olduğum için, kendim istediğim için kapatıyorum’ dedim. Hâlâ şok yaşıyoruz, bize terörist muamelesi yapıldı” diye konuştu.



Gümüşhaneli Ayşegül Polat ise “Polis evi bastı, oğlum M.E.P.’nin terörden alınacağını söyledi. Sebebi peygambere hakareti kabul etmemesi. Cinayetin faturasını Müslüman topluma kesmeye başladılar. Bizi en küçüğümüzden başlayarak terörist ilan etmeye başladılar. Fransızların böyle bahanelerle çocuğumu benden almalarından endişe ediyorum. Aynı okula gidip aynı öğretmenden eğitim almasını da istemiyorum” dedi. Sınıf öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan aileler, Türkiye’den destek istediler.