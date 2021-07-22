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Gündem Fransız yolsuzluğuna darbe!
Gündem

Fransız yolsuzluğuna darbe!

Fransa, el koyduğu "haksız elde edilmiş kazançlar" diye adlandırılan yabancı liderler ve yakınlarının varlıklarını ait oldukları ülkelere geri verecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 07:04:00 -
Fransız yolsuzluğuna darbe!

Fransız Parlamentosu, el koyduğu yabancı liderlerin haksız kazançlarının ülke halkına iadesi için bir mekanizma oluşturan Fransız kalkınma yardımı reformunu kabul etti.

Haksız kazanç malları, yabancı liderler veya yakınları tarafından kişisel amaçlar için zimmete geçirilen lüks gayrimenkuller, arabalar, saatler ve banka hesapları gibi varlıklar ve kamu mallarından oluşuyor.

Yargıtay, 28 Temmuz’da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın mahkumiyetini ve Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylarsa mekanizma, ilk defa somut olarak uygulanacak.

Uygulama kapsamında Fransa bütçesinde, Dışişleri Bakanlığının sorumluluğu altında, malların satışıyla oluşturacak belirli bir bütçe kalemi aracılığıyla ilgili ülkelerde sağlık, eğitim, gibi alanlarda "vaka bazında" "iş birliği ve kalkınma eylemleri" finanse edilecek.

Söz konusu mekanizma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de bitecek beş yıllık görev süresinin sonunda resmi kalkınma yardımını gayri safi milli gelirin yüzde 0,55’ine çıkarma taahhüdünü de gerçekleştirmiş olacak.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu, Fransız mahkemeleri tarafından "haksız kazançlara" el konulmasından sağlanan gelirin ilgili nüfuslara geri verilmesini talep ediyordu.

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