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Dünya Fransız vekillerden Ermenistan'a destek çağrısı
Dünya

Fransız vekillerden Ermenistan'a destek çağrısı

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Fransız milletvekillerinin "Ermenistan'a destek olunmalı" çağrısı sonrası açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın bağımsız kalması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 00:10:00 -
Fransız vekillerden Ermenistan'a destek çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, milletvekillerin Dağlık Karabağ ile ilgili yaşanan sorunda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği yönündeki çağrıya ilişkin, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın (AGİT) 1994'te Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsız kalmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ara buluculuk rolünün bulunduğunu ifade eden Le Drian, "İki ülkeden (Azerbaycan ve Ermenistan) birini taraf tutarsak meşru olamayız." dedi.

Le Drian, ülkesinin Ermenistan ile "yakın ikili ilişki" sürdürdüğünü belirterek Azerbaycan ile de uzun süreli ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

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