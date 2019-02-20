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Fransız vekilden itiraf gibi protesto: "Fransa Yemen'de öldürüyor"

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satışına Ulusal Mecliste açtığı "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankartla tepki gösterdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:26
Fransız vekilden itiraf gibi protesto: "Fransa Yemen'de öldürüyor"

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açtı. Nadot, Ulusal Mecliste, hükümetin Yemen’de yaşanan iç savaşa sessiz kalmasına "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açarak tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre; Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkati çeken Nadot, Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot’nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.

Meclis Başkanı Richard Ferrand, Nadot’dan pankartı görevliye vermesini istedi.

Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nadot’nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:26
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