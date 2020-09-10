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Gündem Fransız uzmandan ülkesine "Yunan adaları" önerisi: Türkiye haklı
Gündem

Fransız uzmandan ülkesine "Yunan adaları" önerisi: Türkiye haklı

Fransız uzman François Burgat, "Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini belirleyen harita, Türkiye'nin mantıklı olarak uymayı reddettiği uluslararası hukukun bu kısmının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:48:00 -
Fransız uzmandan ülkesine "Yunan adaları" önerisi: Türkiye haklı

Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü Merkezi (IREMAM) Araştırma Direktörü ve Siyaset Bilimci François Burgat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya, Doğu Akdeniz ve Türkiye politikalarını değerlendirdi.

Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmaya değinen Fransız uzman, "Trablus ve Ankara arasında yapılan anlaşmadan sonra Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin yaşanan kriz, Fransızların çeşitli nedenlerle Türkiye'nin büyük bölgesel güçlerin arasına dönmesine karşı çıkma eğilimini doğruladı" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı en fazla olan ülke olduğunu belirten Burgat, "Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini belirleyen harita, Türkiye'nin mantıklı olarak uymayı reddettiği uluslararası hukukun bu kısmının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Macron'un tek taraflı olarak Türkiye'nin taleplerine karşı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Burgat, "Fransa'nın, yüzlerce Yunan adasının münhasır ekonomik bölgelerini belirleyen kuralların yeniden müzakere edilmesine yönelmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye ayrımcılık yapmanın Macron'un seçim ajandasının bir parçası haline geldiğini ifade eden Burgat, "Fransız toplumunu bölen İslamofobinin tüm yönlerinin kullanılması, Macron'un seçim ajandasında sefil şekilde merkezi yer alıyor" dedi.

Her fırsatta insan haklarından dem vuran Fransa'nın darbeci Sisi ve Hafter'i desteklemesini "ikiyüzlülük" olarak yorumlayan Burgat, şunları aktardı:

"Fransa'nın bu yüzü maalesef yeni değil. Fransa, neredeyse kör şekilde Sisi'ye ve Libya'da Hafter'e belirli ikiyüzlülükle destek verdiğini açık şekilde ortaya koydu. Paris, inkar etmesine rağmen Hatfer'i çeşitli şekillerde destekledi."

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Yorumlar

Ulvi

Fransız akademiyası içinde azda olsa adaletli,helal süt emmiş,doğru,dürüst Fransızlarda vardır.Bunları destekleyip konuşmalarını,halkın duymasını sağlasak, Fransız halkıda maçonun halkın çıkarları aleyhine efendilerinin emirlerini yerine getirdiğini anlayacaklar.
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Alm

Adam Türkiye ye destek vermemiş. Uluslararası hukuka göre Türkiye haklı, Fransa bu kuralları değiştirip Türkiye nin üzerine öyle gitmeli demiş. Uyanık ol ona göre haber yap yeniakit
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