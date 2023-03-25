Fransız uzmandan çok konuşulacak sözler: Erdoğan Türkiye için tek çözüm! 6'lı koalisyonun gelmesi facia olur

Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot, Türkiye-Fransa ilişkilerine ve 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Saint-Prot, Fransa'daki gösterilerle ilgili, "Macron, Fransız halkının yüzde 82'sine karşı bir adam. Ve halkın yüzde 82'si de Macron'u sevmiyor ve desteklemiyor. Fransa Cumhuriyeti'nde ilk defa bir cumhurbaşkanı bu kadar protesto ediliyor. İnsanlar ilk defa bu kadar kenetlendi ve protestoya katıldı. Onlar reform istiyorlar. Bu durum utanç verici. Bence Macron politikalarının bedelini ödeyecek. Genel seçim öncesi ulusal parlamentoyu kapattı bu doğru değil. Artık çoğunluk onun destekçisi değil. Macron'un problemi Fransa'yı ve Fransızları sevmemesi. Macron, Türkiye ile Fransa arasındaki 500 yıllık ilişkiyi kendi testine soktu. Ama ne Fransa'yı ne de Fransızları seven birinden de bu beklenirdi. İşte Macron'un problemi bu" dedi.

"Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar"

14 Mayıs'taki seçimlere değinen Fransız siyaset bilimci, "Bu önemli bir seçim. Başkan Erdoğan Türkiye için bir şans. Erdoğan'ın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKK'yı bir arada tutan bir ittifak. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar. Ama Türkiye'yi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden. Türk halkı Türkiye'yi seviyor. Gözlerini açacaklar ve Erdoğan'a oy verecekler. Avrupa Birliği yok. Belli bir süre önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük ülkeler vardı. Birleşik Krallık gitti. Almanya ABD ile işbirliği yapıyor. Akdeniz'de Fransa Macron ile birlikte kendi rolünü oynamıyor ve bence bu Türkiye ile kötü ilişkilerimiz olmasının sebebi. Avrupa Birliği diye bir şey yok. Macron Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin zayıf olmasını istiyor. Bu yüzden Erdoğan karşıtı" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan milliyetçi bir lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçi bir lider olduğunu belirten Saint-Prot, "Bence o en iyisi. Bir tarafta milletini seven ve bizim saygı duyabileceğimiz bir adam olan Erdoğan var. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'ı sevmemekle ayrı düşünülemez. Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum" dedi.

"Türkiye Akdeniz'deki iddiaları konusunda haklı"

Türkiye'nin Akdeniz'in çok önemli bir ülkesi olduğunu kaydeden Saint-Prot, "Ben tüm Batılı ülkelerin böyle olduğunu düşünmüyorum. Mesela ABD, Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu biliyor. Türkiye askeri bir ortak. Sadece Macron gibi Erdoğan'ın karşısında olan biri ideolojik olarak teröristlerle işbirliği yapar. Türkiye, Akdeniz'in çok önemli bir ülkesi. Ama Fransa, İngiltere ne yapıyor? Başkalarıyla ittifak kuruyorlar. Bu aktörlerin Akdeniz'de ne işi var? Türkiye zaten bir Akdeniz ülkesi. Şunu netleştirmeliyiz ki Türkiye Akdeniz'deki iddiaları konusunda haklı" dedi.

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"Türkiye için tek çözüm Erdoğan"

14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yönetimin değişmesinin facia olacağını vurgulayan Saint-Prot, "Bu bir facia olur. Kimse PKK'yı arkasına almadan Erdoğan'ın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur. Türk halkının ülkesini seven insanlar olduğunu biliyorum. Ve Erdoğan'a oy verecekler. Türkiye için tek çözüm Erdoğan" dedi.