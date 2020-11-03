Fransız siyasetçi Le Pen'den skandal "Milli Görüş" çağrısı

Fransa, Türkiye karşıtlığı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iç ve dış siyasette izlediği Türkiye ve İslam karşıtlığı politikası, dün Ülkü Ocakları'nın kapatılacağının açıklanmasıyla giderek artmaya devam etmişti. Dün akşam ise bu düşmanca politikalara bir yenisi daha eklendi. Fransız aşırı sağ parti Rassemblement National lideri Marine Le Pen sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı.

Le Pen, ülkedeki Ülkü Ocaklarının yanı sıra Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini söyledi.

Le Pen mesajında Milli Görüş'ün "Hilafet yanlısı olduğunu" belirterek 71 cami ve 10 Türk okulunu idare ettiğini öne sürdü.