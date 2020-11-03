  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransız siyasetçi Le Pen'den skandal "Milli Görüş" çağrısı
Dünya

Fransız siyasetçi Le Pen'den skandal "Milli Görüş" çağrısı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde İslam'a karşı savaş başlatılan Fransa'da her gün yeni bir skandal çağrı geliyor. Son olarak aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Milli Görüş vakıflarının kapatılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:14:00 -
Fransız siyasetçi Le Pen'den skandal "Milli Görüş" çağrısı

Fransa, Türkiye karşıtlığı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iç ve dış siyasette izlediği Türkiye ve İslam karşıtlığı politikası, dün Ülkü Ocakları'nın kapatılacağının açıklanmasıyla giderek artmaya devam etmişti. Dün akşam ise bu düşmanca politikalara bir yenisi daha eklendi. Fransız aşırı sağ parti Rassemblement National lideri Marine Le Pen sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı.

Le Pen, ülkedeki Ülkü Ocaklarının yanı sıra Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini söyledi.

Le Pen mesajında Milli Görüş'ün "Hilafet yanlısı olduğunu" belirterek 71 cami ve 10 Türk okulunu idare ettiğini öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay