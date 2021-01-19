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Dünya Fransız polisinin zulmü! Hamile kadın çocuğunu kaybetti
Dünya

Fransız polisinin zulmü! Hamile kadın çocuğunu kaybetti

Fransa'da maske takmadığı için polisin sert müdahalesiyle karşılaşan ve nezarete atılan 23 yaşındaki hamile kadın kısa bir süre sonra düşük yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 00:21:00 -
Fransız polisinin zulmü! Hamile kadın çocuğunu kaybetti

Fransa'nın Val-d'Oise bölgesinde maske takmadığı gerekçesiyle nezarete alındıktan 11 gün sonra düşük yapan kadının, bebeğini polis müdahalesiyle kaybettiği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polisten hamile kadına sert müdahale

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 yaşındaki 4 buçuk aylık hamile olan Debora A, 10 Aralık günü Garges-les-Gonesse kentinde iki arkadaşıyla restorandan çıkarken polis kontrolüne takıldı.

Fransız polisi, maske takmadığı gerekçesiyle Debora ve arkadaşlarıyla tartıştı, çıkan arbedede karnı belirgin olmasına rağmen genç anne adayına ve arkadaşlarına fiziki müdahalede bulundu.

Nezarete atılan kadın düşük yaptı

Nezarete atılan genç kadın, hamile olduğu anlaşıldıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Çıktıktan sonra yaşadığı ani sancılar nedeniyle birkaç kez hastaneye giden Debora, olaydan 11 gün sonra düşük yaptı.

Soruşturma açıldı

Genç kadının avukatıyla birlikte şikayete bulunması üzerine, Pontus Savcılığı ve Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Diğer yandan müdahale eden polisler de Debora ve arkadaşlarına "polise mukavemet ve hakaretten" şikayette bulundu.

Debora basına yaptığı açıklamada uyarıyı dikkate alıp maske taktıkları halde polisin ikinci kez gelip kendisini birkaç kez iterek duvara çarptığını söyledi.

Arkadaşlarının hamile olduğunu anlatmaya çalışmasına rağmen polisin dinlemediğine dikkati çeken Debora, özür talebini kabul etmeyince nezarete götürüldüklerini aktardı.

Debora, olaydan önce kendisinin ve bebeğinin sağlığının iyi olduğunu, nezaret sonrası gittiğinde doktorun sırtında morluk fark ettiğini ve bunun polis müdahalesiyle bağlantılığı olduğunu kendisine söylediğini kaydetti.

Tanıklar olayı kameraya aldı

Debora A'nın avukatı Me Vincent Brengarth, olay sırasında yakınlarda olan kişilerin yaşananları kameraya kaydettiğini, ayrıca yakınlardaki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyeceklerini ifade etti.

 

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