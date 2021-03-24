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Dünya Fransız polisinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi 10 kişi gözaltına alındı
Dünya

Fransız polisinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi 10 kişi gözaltına alındı

Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Paris terörle mücadele hakiminin talebi üzerine PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:01:00 -
Fransız polisinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi 10 kişi gözaltına alındı

"Terör örgütü kurma ve finansmanını sağlama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında biri kadın 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda evlere de baskın yapıldığı ifade edilirken, Fransa'nın güneybatısında 21 Şubat 2020'de terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı aktarıldı.

Geçen yıl açılan soruşturma ile polisin düzenlediği operasyon arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Söz konusu operasyona ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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