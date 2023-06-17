Fransız otomobil devi Renault haziran ayı fiyatları şoke etti: Türkiye için asgari en ucuz otomobil ücreti

Renault haziran ayı fiyatları şoke etti: En ucuz otomobil 683 bin TL!

Fransız otomobil devi Renault, haziran ayı fiyat listesini yayınladı. Ay başından ortasına kadar araç fiyatlarına iki kere zam yapan otomobil devinin en ucuz aracının dahi yanından geçilemez hale geldi. İşte Renault’un tepki çeken haziran ayı fiyat listesine ilişkin ayrıntılar…

Otomotiv sektöründe gözlenen olumsuz gelişmelerin yanı sıra ülkemizde üst düzeyde hissedilen kur farkı, hali hazırda zamlı olan araç fiyatlarının yeni zamlar ile duyurulmasına sebebiyet verdi. Birçok araç üretici firma haziran ayının başında araç fiyatlarına zam yaptıklarını duyururken o firmalardan biri de Renault oldu.

Fransa merkezli otomobil devi Renault, haziran ayına girilmesi ile birlikte araç fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Henüz zam listesini yeni yayınlamış olmasına rağmen kur farkının etkisi ile fiyatlarını ikinci kez güncellemek durumunda kalan firma, tüketicilerin tepkilerine sebep oldu. Renault’un haziran ayı fiyat listesinde yer alan en düşük fiyat, 683 bin TL oldu.

ÜÇÜNCÜ ZAM GELECEK Mİ?

Hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç markalarından olan Renault, haziran ayında arka arkaya zamlar ile gündeme geldi. Ay başında zamlı fiyatları yayınlayan kısa bir süre sonra ise ikinci zam kararını açıklayan firmanın üçüncü bir zam için harekete geçip geçmediği merak edildi. Ancak firma konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FİYATLAR ŞOKE ETTİ!

Haziran ayının ortasına çifte zam kararı ile gelen Renault’un en uygun aracı Taliant olarak belirlendi. Modelin en alt donanımını 683 bin TL’den satışa sunan firma, Joy 1.0 Turbo versiyonu ise 769 bin 900 TL’den satışa çıkardı.

Renault’un zam kararlarından etkilenen bir diğer model de Clio oldu. En düşük fiyatlı Renault Clio, 691 bin TL’den satışa sunuldu. Modelin en üst donanımlı versiyonu ise 847 bin TL’den satışa çıkarıldı.

Renault’un en uygun araçları olarak bilinen Taliant ve Clio modellerine yansıyan yüksek oranlı zamlar, tüketicilerin tepkilerine sebep oldu. Firmanın yükselen fiyatları yeni kampanyalar ile destekleyip desteklemeyeceği merak ediliyor.

İlginizi çekebilir→ Doları olan dikkat! Film gibi olay: dolandırıcılık yapmak için sahte dolarla teşvik edici plan, haber geldi→ TIKLAYINIZ