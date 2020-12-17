Fransız nişanı Sisi’ye de verildiyse ben taşımam

Augias, Mısır’da ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni cinayetinde Mısır makamlarının sorumluluğu bulunduğunu gerekçe göstererek, Fransa’nın Mısır Cumhurbaşkanı darbeci Sisi’ye Fransız “Legion d’Honneur” onur nişanı vermesini protesto etmek için kendisinde de olan nişanı iade etti. Önceki gün, Giulio Regeni’nin hatırası ve ödülün önemine atfen kendisinde bulunan “Legion d’Honneur” onur nişanını iade edeceğini açıklayan gazeteci-yazar Augias, dün sabah saatlerinde Fransa’nın Roma Büyükelçiliğine geldi.



Büyükelçiliğe girişinden önce gazetecilere nişanı gösteren Augias, Fransa’nın Roma Büyükelçisi Christian Masset ile görüştü ve nişanı iade etti. İtalyan yazar, “Bu nişan erdemleri olan insanlara verilir, Sisi’ye değil. Bu nedenle iade etim” dedi.