Fransız müptezelden İslam düşmanlığı! "Seçilirsem..."
Koronavirüs salgını eşliğinde seçime hazırlanan Fransa'da aşırı sağcı olan Eric Zemmour adaylığını açıkladı. Vaatlerinden bahseden Zemmour, seçilmesi halinde Müslüman isimlerini yasaklayacağını söyledi.
Fransa’da 2022 yılında düzenlenecek seçimlere hazırlıklar devam ederken birçok siyasetçi seçime aylar kala adaylığını açıkladı.
Koronavirüs salgınıyla beraber halkın tepkilerine sık sık maruz kalan Emmanuel Macron'un koltuğunun sallandığı bu sıralarda, aşırı sağcı kimliğiyle bilinen İslam düşmanı Eric Zemmour da adaylığını kamuoyuna bildirdi.
Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour'un vaatlerindeki ırkçı söylemler eleştirileri beraberinde getirdi.
Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirterek, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" dedi.