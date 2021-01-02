Fransız medyasından Macron'u çıldırtacak 'Erdoğan'ın Türkiye'si' analizi

Fransız gazeteci Pierre Haski milli menfaatlerini korumada bölgede oyun kurucu haline gelen Türkiye ile ilgili analizinde '2020’nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu.' ifadelerini kullandı.

Haski yazısının Türkiye övgüsü olmadığını ancak gelinen noktada Türkiye'nin artık dünyanın bir çok "cephesinde" durumu değiştirebilecek bir güç haline geldiğinin anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

2020'nin gücü Erdoğan'ın Türkiye'si

2019 yılında milli menfaatleri adına dünyanın en güçlü ülkelerine karşı stratejik hamleleriyle planları alt üst eden Erdoğan'ın cesareti karşısında Haski "2020 yılının bir gücünü tayin etmek zorunda olsaydı, şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı müttefiklerini kışkırtmaktan korkmuyor." ifadelerini kullandı.

"Osmanlı'nın büyüklüğüne dönme hayali"

Yazıda milli ve İslami hamlelerle dış politikada dışa dönük bir çizgi çizen Erdoğan'ın son yıllarda bölgedeki istikrarsızlıklardan da faydalanarak 100 yıl önce yok olan Osmanlı'nın büyüklüğüne geri dönme hayali ile Türk nüfuzunu canlandırdığı vurgulandı.

"Türkiye, Rusya'yı Kafkaslarda hizaya getirdi"

Türkiye'nin dünyadaki güç dengesinin iyi okuduğu ifade edilen yazıda "Türkiye'yi ne durdurabilir? Recep Tayyip Erdoğan güç dengesine oynuyor. Türkiye, Azerbaycan'la oluşturduğu müttefik ilişkileriyle Rusya'yı Kafkaslarda hizaya getirdi." şeklinde ifade edildi.

"Türkiye AB ile kedi fare oynuyor"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin kedi-fare oyununa benzetilen yazıda AB'yi kendi içindeki faklı görüşleri ve dış göç korkusu ile Erdoğan'a karşı net bir tavır alamama acizliğine düşürdüğü kaydedildi.

2021'in bilinmeyeni Biden

Haski, Trump yönetiminin Erdoğan'a karşı rüzgar gülü gibi bir politika izlediğini ancak 2021'de ise Joe Biden yönetiminin kendi çıkarları için bağımsız hareket eden Türk müttefikine karşı alacağı pozisyonun yılın bilinmezi olduğunu yazdı.