Fransız medyasında AKINCI TİHA şaşkınlığı: Nasıl bu kadar hızlı oldu?

Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e, Fransız yayın kuruluşu France 24'nin ana haber bülteninde yer verildi.

AKINCI'ya yoğun ilgi

Ana haber sunucusunun "Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni göz bebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı" sözleriyle başlayan haberde, festival alandaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA üzerinden duruldu.

Fransızlar şaşkın

Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın ilgi gördüğüne dikkat çeken Fransızlar, haberde, Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. AKINCI henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor."