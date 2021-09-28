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Teknoloji Fransız medyasında AKINCI TİHA şaşkınlığı: Nasıl bu kadar hızlı oldu?
Teknoloji

Fransız medyasında AKINCI TİHA şaşkınlığı: Nasıl bu kadar hızlı oldu?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Fransa basınında gündem oldu. Fransız yayın kuruluşu France 24, TEKNOFEST'te sergilenen AKINCI TİHA karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği? Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:36:00 -
Fransız medyasında AKINCI TİHA şaşkınlığı: Nasıl bu kadar hızlı oldu?

Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e, Fransız yayın kuruluşu France 24'nin ana haber bülteninde yer verildi.

AKINCI'ya yoğun ilgi

Ana haber sunucusunun "Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni göz bebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı" sözleriyle başlayan haberde, festival alandaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA üzerinden duruldu.

Fransızlar şaşkın

Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın ilgi gördüğüne dikkat çeken Fransızlar, haberde, Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. AKINCI henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor."

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Yorumlar

099

bu eser Müminin ferasetidir. küffar daha çook şaşıracak. yeterki içimizdeki fasıklar münafık lar gölge etmesin takoz olmasın..
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Mehmet Soylu

Amma abartılar ha, ipsiz uçurmadan başka bir şey değil. Siz cuhapeli başkanların diktiği heykelleri görmemişsiniz, hepsi birer sanat güneşi
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