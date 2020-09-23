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Dünya Fransız medyası küstah Charlie Hebdo’nun avukatlığına soyundu!
Dünya

Fransız medyası küstah Charlie Hebdo’nun avukatlığına soyundu!

Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatür yayımlayan Charlie Hebdo dergisi tehditler almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:42:00 -
Fransız medyası küstah Charlie Hebdo’nun avukatlığına soyundu!

Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatür yayımlayan Charlie Hebdo dergisinin aldığı tehditler üzerine yüze yakın medya grubu Gazeteler, dergiler, televizyon kanalları ve radyolarda; Fransızları ifade özgürlüğü lehine harekete geçirmeye çağıran açık bir mektup yayınladı.

Çizimlerinde İslam’ı hedef alan Charlie Hebdo dergisi 2 Eylül 2020’de yeniden ifade özgürlüğünde yeri olmayan karikatürlerini paylaşmıştı. Bunların üzerine tehditlerin arkasının kesilmediğini belirten dergi yetkilileri medyayı “ifade özgürlüğü” üzerinden ayağa kaldırdı.

Algıların kurbanı ‘ifade özgürlüğü’

"Birlikte Özgürlüğü Savunalım" başlıklı açık mektup paylaşan dergi yetkilileri, Fransız medyasında büyük yankı uyandırdı.. Frasızları harekete geçirmeye hedefleyen mektuplarında trajikomik şu sözler yer aldı; “Özgürlük düşmanları, görüş ve inanç farklılıklarımız ne olursa olsun hepimizin birlikte kararlı düşmanları olduğumuzu anlamalıdır.”

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