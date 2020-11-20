Fransız Marianne dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerdi Ekrem İmamoğlu'nu övdü

Fransız Marianne dergisi, 3 ayrı karalama haberle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Öte yandan Türkiye karşıtı dergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun röportaj verdiği ve röportajın "Erdoğan'ın ilk rakibi" sözleriyle yayınlandığı görüldü.

Fransız dergisinin Türkiye düşmanlığı

Doğu Akdeniz ve Libya meselesi başta olmak üzere her alanda Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı ile ortaya çıkan Macron ve basını, bir kez daha nefretlerini kustu.

Dergi, Türkiye'nin ürettiği SİHA'larıyla Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de boy gösterdiğini, Azerbaycan-Ermenistan savaşında bu SİHA'ların kullanıldığını kaydederek "Erdoğan her cephede ilerliyor" dedi. "Reis" kelimesinin kullanılmasına takılan Fransız dergisi, Ankara'yı uzak ve yakın coğrafyaları istikrarsızlaştırmak suçladı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan başkalarının zayıflığından yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Hitler Almanyası ile kıyaslama yaptı

Dergi başka bir haberinde ise, Erdoğan üzerine biyografik bir yazı kaleme aldı. Marianne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi narsisistiğe sürüklediği terbiyesizliğine yer verirken, 15 Temmuz girişiminden "sözde darbe girişimi" olarak bahsetti. Hain kalkışmadan sonra Erdoğan'ın "paranoya" ile hareket ettiğini söyleyecek kadar ileri giden Fransızlar, haberde, Hitler'in Almanya'sıyla kıyaslama yaptı.

Başka bir haberde de Erdoğan ve Türkiye, Osmanlı Devleti üzerinden hedef alındı. Haberde, Erdoğan'ın yeni bir Osmanlı akımını hayata geçirmeye çalıştığı öne sürülerek, Osmanlı padişahlarına hakaretler edildi.

"Zorba Erdoğan'ın dokunulmazlığına son vermek için önlem almanın zamanı geldi" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça hedef gösterildi.

İmamoğlu gözdeleri oldu

Dergi aynı gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportajı da yayımladı. İmamoğlu'nun "Türkiye'de demokrasi ve özgürlük açlığı çok güçlü" sözlerini ön plana çıkaran dergi, İBB Başkanı'ndan "Erdoğan'ın ilk rakibi" diye bahsetti.