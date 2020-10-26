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Ekonomi Fransız malları hangileri? Türkiye'deki Fransız markaları listesi!
Ekonomi

Fransız malları hangileri? Türkiye'deki Fransız markaları listesi!

İslam düşmanı, faşist Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) çirkin saldırısı sonrası dünya genelindeki Müslümanlar Fransız ürünlerini boykot ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl ki Fransa’da Türk markalı mal satın alınmayın deniyorsa, milletime sesleniyorum; sakın Fransız markaları satın almayın.” diyerek Fransız ürünlerini boykot çağrısı yaptım. Peki Fransız malları hangileri? Fransız ürünleri hangileri? İşte Türkiye'deki Fransız markaları hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 15:45:00 - 2020-10-26 15:50:21
Fransız malları hangileri? Türkiye'deki Fransız markaları listesi!

Külliye’de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile yaşanan gerilim üzerinden vatandaşlara seslendi, "Fransız mallarını asla satın almayın" dedi. Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanması Arap ülkelerini ayağa kaldırdı. Arap ülkelerinde Fransız mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Kuveyt ve Katar’da ürünler tek tek marketlerden toplandı.

Türkiye'deki Fransız markaları hangileri?

Benzin: Total, Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia Endi, ChampionSA

Yoğurt: Danone, Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian

Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Renault, Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransa'da tatil, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak:BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

Dergi: Marie Claire, Elle

Telekom: Alcatel

Sigorta: AXA, Günes Sigorta, Basak Sigorta, Basak Emeklilik (Groupama International)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi)

İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortakligi): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre

Kaynak:İnternethaber

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