Fransız malları hangileri? Türkiye'deki Fransız markaları listesi!
İslam düşmanı, faşist Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) çirkin saldırısı sonrası dünya genelindeki Müslümanlar Fransız ürünlerini boykot ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl ki Fransa’da Türk markalı mal satın alınmayın deniyorsa, milletime sesleniyorum; sakın Fransız markaları satın almayın.” diyerek Fransız ürünlerini boykot çağrısı yaptım. Peki Fransız malları hangileri? Fransız ürünleri hangileri? İşte Türkiye'deki Fransız markaları hangileri?
Külliye’de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile yaşanan gerilim üzerinden vatandaşlara seslendi, "Fransız mallarını asla satın almayın" dedi. Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanması Arap ülkelerini ayağa kaldırdı. Arap ülkelerinde Fransız mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Kuveyt ve Katar’da ürünler tek tek marketlerden toplandı.
Türkiye'deki Fransız markaları hangileri?
Benzin: Total, Elf
Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia Endi, ChampionSA
Yoğurt: Danone, Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian
Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Renault, Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransa'da tatil, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Dergi: Marie Claire, Elle
Telekom: Alcatel
Sigorta: AXA, Günes Sigorta, Basak Sigorta, Basak Emeklilik (Groupama International)
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi)
İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortakligi): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre
Kaynak:İnternethaber