Fransız Lafarge'a DEAŞ davası

Fransız çimento üreticisi Lafarge, Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın yaptığı tüneller ve hapishaneler için malzeme sağlayarak "şiddet ve terörizme destek olmakla" suçlanıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia Murad'ın aralarında bulunduğu yüzlerce Yezidi, DEAŞ'ın "şiddet kampanyasına maddi destek sağlamakla" suçladığı Fransız Lafarge şirketi aleyhine New York'da dava açtı.

Davacılar, çimento şirketi Lafarge'ın "DEAŞ'ın uluslararası terör eylemlerine yardım ve yataklık ettiğini, DEAŞ ve aracılarıyla komplo kurduğunu" savunuyor. Ayrıca firmanın "hayatta kalanlara tazminat ödemesi" talep ediliyor.

DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Irak'ın Sincar vilayetine saldırıp ele geçirmesiyle binlerce kişi öldürüldü, kaçırıldı ya da köle olarak satıldı. Yezidiler de onlar arasındaydı.

Fransız şirketin DEAŞ'a, aralarında Yezidilerin de bulunduğu esirleri tutmak için kullanılan yeraltı sığınaklarını inşa etmek üzere çimento sağladığı iddia ediliyor.

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Yezidiler, ABD'li eski diplomat Lee Wolosky, ABD'li hukuk firması Jenner & Block ve Amal Clooney tarafından temsil ediliyor.

Davayı açan gruba, 2014 yılında IŞİD tarafından esir alınan ve üç ay boyunca tutulan Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Nadia Murad liderlik ediyor.

Jenner & Block hukuk bürosu, Lafarge'ın DEAŞ'a milyonlarca dolar sağladığını kaydetti.

Temmuz ayında da IŞİD tarafından öldürülen ABD askerlerinin ve yardım görevlilerinin aileleri Lafarge'a karşı benzer bir dava açmıştı.

"FRANSIZ YETKİLİLER BİZİ TEŞVİK ETTİ"

Lafarge, geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Suriye'deki işlerini sürdürebilmek için DEAŞ'a maddi yardımda bulunduğu" yönündeki suçunu kabul etti.

Şirket, ABD federal ceza davasını çözmek için 778 milyon dolar değerinde ceza ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Lafarge'ın eski CEO'su Bruno Lafont, "Fransız yetkililer Suriye'deki faaliyetlerimizi sürdürmemiz için bizi teşvik ettiler" dedi.

"DERİN PİŞMANLIK DUYUYORUZ"

2015'ten bu yana İsviçreli Holcim grubu yönetimi altında bulunan Lafarge'dan yapılan açıklamada grubun, "olayla ilgili yönetim kademesindeki bireylerin iç tüzüğe aykırı şekildeki davranışlarından kaynaklanan sorumluluğu kabul ettiği" ve bundan "derin pişmanlık" duyduğu belirtti.

Paris Temyiz Mahkemesi, 2022'de Lafarge hakkında şirketin 2014'e kadar Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin "insanlığa karşı suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açılması talebini onaylamıştı.

Şirketin Suriye'deki taşeronu Lafarge Cement Syria (LCS) aracılığıyla 2013-2014 yıllarında aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terörist örgütlere ve aracılara Suriye'nin Celebiye kentinde şirkete ait çimento fabrikasında faaliyetleri sürdürebilmesi için milyonlarca euro vermekle suçlanıyor.