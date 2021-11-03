Fransız köpekler kudurdu! Müslümanlar "hedef"te

Münübe Yılmaz

Fransa’da, Cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına karşın anketlerde hızla yükselen Eric Zemmour’un destekçileri kelimenin tam anlamıyla kudurdu. Irkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle tartışmalara konu olan ve “Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı" olarak gösterilen aşırı sağcı Zemmour’un yandaşları, Müslümanların karikatürlerini hedefe yerleştirip atış talimi yaptı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, askeri kıyafetler giyinen, kafası kazınmış ve ellerinde silahlar olan “Gallicane Ailesi” adı verilen ırkçı grubun, ağaç gövdelerine çivilenmiş Müslüman karikatürlerinin olduğu hedeflere ateş ettiği belirtildi.

Oyu Macron’unkine yaklaşıyor

Fransa’da 10 Nisan 2022’deki Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için yapılan anketlere göre, Eric Zemmour‘un yüzde 17 oranında oy alması bekleniyor. Zemmour’un bazı anketlerde oy oranının, Fransa’nın İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’unkine giderek yaklaşması da dikkati çekiyor.