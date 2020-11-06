  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransız köpek, ABD’de belediye başkanı seçildi
Dünya

Fransız köpek, ABD’de belediye başkanı seçildi

Başkanlık seçiminin kördüğüme döndüğü ve protestoların yaşandığı Amerika’da bir köpek, açık ara belediye başkanı seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:51:00 -
Fransız köpek, ABD’de belediye başkanı seçildi

 Münübe Yılmaz 

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan küçük bir kasabada Wilbur Beast isimli Fransız bulldog, belediye başkanı seçildi.

The Independent’ın aktardığı habere göre, Rabbit Hash isimli kasabada yapılan belediye başkanlığı seçiminde Wilbur Beast, 13 bin 143 oy aldı. Kasabada toplam 22 bin 985 oy verildi.

Wilbur Beast, küçük kasabanın ilk köpek belediye başkanı değil. Rabbit Hash’te 1990’lardan bu yana köpekler belediye başkanı olarak seçiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikes..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay