Fransız köpek, ABD’de belediye başkanı seçildi
Başkanlık seçiminin kördüğüme döndüğü ve protestoların yaşandığı Amerika’da bir köpek, açık ara belediye başkanı seçildi.
Münübe Yılmaz
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan küçük bir kasabada Wilbur Beast isimli Fransız bulldog, belediye başkanı seçildi.
The Independent’ın aktardığı habere göre, Rabbit Hash isimli kasabada yapılan belediye başkanlığı seçiminde Wilbur Beast, 13 bin 143 oy aldı. Kasabada toplam 22 bin 985 oy verildi.
Wilbur Beast, küçük kasabanın ilk köpek belediye başkanı değil. Rabbit Hash’te 1990’lardan bu yana köpekler belediye başkanı olarak seçiliyor.