Fransız İslamı'na Türkler'den red

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başlatılan Fransa İslami İlkeler Tüzüğü'ne Fransa'daki 2 Türk Federasyonu imza atmadı. Fransa'nın Müslüman örgütlerini yeniden organize etme ve İslam ile mücadele amacıyla başlattığı "Fransa İslami İlkeler Tüzüğü" üzerine yapılan toplantıya Fransa İslam Konseyi'ne bağlı 9 Federasyon'dan 5'i katılıp imza verirken, 2 Türk Federasyonu toplantıya katılmadı. "Onaylanan tüzükte "İslam'ın Cumhuriyet değerleri ve laiklik ilkesiyle bağdaştığı", kadın erkek eşitliği ve "İslamın politik hedeflere alet olmasının reddi" ifadeleri dikkat çekerken, Türk temsilcilerinden Mili Görüş Teşkilatı Federasyonu (CIMG) Temsilcisi Fatih Sarıkır ve Fransa Türk Müslümanları Koordinasyon Komitesi (CCMTF) temsilcisi İbrahim Alçı toplantıya katılmadı. Tüzüğün başlığının ve içeriğinin sorunlu olduğunu dile getiren Milli Görüş Federasyonu temsilcisi Fatih Sarıkır "Başta bu tüzüğün başlığında yer alan 'Fransa İslami' tanımı tedirginlik yaratıyor. Cumhurbaşkanı ile Ekim'de yaptığımız görüşmede ‘Cumhuriyet İlkeleri Şartnamesi’ olması konusunda uzlaşmıştık. Bu konudaki rahatsızlıklarımızı daha evvel de dile getirmiştik. Üstelik biz bazı konuların CFÇM'in bölge örgütlenmelerinde de tartışılmasını istiyoruz. Bu eksikler yüzünden bildiriye imza atmadık."açıklamasında bulundu. Tüzüğe imza atmayan 3 örgütün, tüzüğün başlığının dışında "siyasal İslam" tanımına da karşıt görüş bildirdiği kaydedildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Macron, "İlkeler Tüzüğü" çalışmasını yürüten temsilcilerin "net ve açık" çalışmasını selamladığını belirtirken, toplantıya katılan temsilcilerden Anouar Kbibech de, "Bu Fransız müslümanları için tarihi bir an. Ulusal İmamlar Konseyi'nin kuruluşu da başladı" dedi. Macron, daha önce Ekim ayı ortasında Elysee Sarayı'na davet ettiği Müslüman temsilcilerden, "toplumda rahatsızlık yaratan bazı belirsizliklere" son vermeleri çağrısında bulunmuş ve "İslam'ın cumhuriyet ilkeleri ile uyumlu olduğunu gösteren bir İlkeler Tüzüğü" yazmalarını istemişti.