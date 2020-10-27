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Dünya Fransız isim haddini aştı! Müslümanlarla ilgili akla ziyan teklif
Dünya

Fransız isim haddini aştı! Müslümanlarla ilgili akla ziyan teklif

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu iddia edecek kadar şirazeden çıktı. Levy, ülkedeki başörtülü Müslümanların 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:20:00 - 2020-10-27 09:26:22
Fransız isim haddini aştı! Müslümanlarla ilgili akla ziyan teklif

Elisabeth Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı.

Şaşırıyormuş!

Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy, "Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız.' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty’nin anısına, 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Levy, Sunucu ve diğer konukların şaşkın bakışları arasında sözlerine devam ederek, bunu dayatmadığını dile getirdi.

Öte yandan videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy'nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.

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Yorumlar

Eğitimci

Bu karıda beyin yok, tıpkı macron gibi
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aliço

Hem onun anısının hemde senin .......
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