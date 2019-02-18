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Fransız hükümeti zorda! Sarı Yeleklilere çağrıda bulundu

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 01:03
Fransız hükümeti zorda! Sarı Yeleklilere çağrıda bulundu

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinde her hafta şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Gösterilerde, Ulusal Meclisin ve bakanlıkların hedef alındığını hatırlatan Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sonlanması gerektiğini kaydetti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri üçüncü ayını doldurdu.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 01:03
  1. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn
  2. sarı yelekliler
  3. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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