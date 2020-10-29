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Aktüel Fransız futbolcu Rami: "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun"
Aktüel

Fransız futbolcu Rami: "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:33:39 -
Fransız futbolcu Rami: "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun"

PARİS (AA) - Portekiz'in Boavista takımında oynayan Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun." dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.

"Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." diyen Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.

34 yaşındaki futbolcu, ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket."

Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.

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