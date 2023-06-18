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Gündem Fransız faşiste büyük tepki
Gündem

Fransız faşiste büyük tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-18 02:27:00 -
Fransız faşiste büyük tepki

Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Fransız aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour'un imza gününde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Göstericiler Zemmour'a sert tepki gösterdi.

Fransa'nın Brest kentinde bir otelde aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour'un "Son sözümü söylemedim" isimli kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.

Zemmour'un kente gelmesine tepki gösteren aralarında faşizm karşıtları da bulunan göstericiler otelin önünde toplandı.

Bazı göstericiler otele girmeye çalışırken Zemmour taraftarlarıyla kavgaya tutuştu. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Otelin bir camı kırılırken, göstericiler imza etkinliğine katılanlara yabancı cisimler fırlattı.

İki kişi, otele saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor.

Fransız kimliği hakkında kitaplar kaleme alan Zemmour, yıllar içinde konuk olduğu televizyon programlarında İslam, göçmenler, Siyahiler, Araplar ve banliyöler hakkında sarf ettiği sözlerle polemik oluşturdu.

Zemmour, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve ilk turda elenmişti. Zemmour, ilk defa bir seçime katılmasına rağmen oyların yaklaşık yüzde 7'sini toplayarak 4. sırayı almıştı.

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